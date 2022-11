N-VA voert campagne voor één grote Pajotse gemeentefusie: “Eigenheid bewaren met voordelen van schaalvergroting”

De partij wil een brede fusie met alle gemeenten van het Pajottenland. Voor Bever ligt dat even wel nog moeilijk door de faciliteiten die er zijn voor Franstaligen. “De N-VA wil de Pajotse gemeenten bundelen en zo de eigenheid bewaren maar met de voordelen van de schaalvergroting: een betere meer professionele dienstverlening, sterkere administraties, financiële slagkracht, meer ruimte tot investeringen en éénheid van commando. Er zal ook bespaard worden op de postjes”, klinkt het in een persbericht.

Volgens Vlaams parlementslid Kristien Van Vaerenbergh zijn er nu al concrete dossiers waaruit blijkt dat het Pajottenland achter op hinkt door een gebrek aan samenwerking. “Kijk naar het actuele debat over de Vlaamse waterkwaliteit. De Pajotse gemeenten hebben de laagste rioleringsgraad en zuivering van afvalwater van heel Vlaanderen. Zonder samenwerking zal dat zo blijven”, zegt ze.

De N-VA-afdelingen zien niets dan voordelen in de fusie. “Veel burgemeesters van kleine gemeenten hebben het op dit moment echt niet gemakkelijk met hun begroting”, klinkt het nog. “Elke gemeente heeft zijn eigen OCMW, zijn eigen dienst openbare werken, zijn eigen milieudienst… De gemeenten gaan dan onderling allerhande samenwerkingsverbanden aan om bepaalde zaken te realiseren. Dat weinig transparante netwerk kan beter vervangen worden door een hechte gemeenteband. “

Volgens de partij, die in de Pajotse gemeenten in de oppositie zit, moeten de besturen nu al initiatief nemen. “Hierdoor vermijden we dat in een volgende legislatuur boven onze hoofden in onze plaats anders wordt beslist. Ook financieel is het interessant, de gemeenten krijgen 500 euro per inwoner. Het pajotse fusieverhaal is volgens ons een partijpolitiek probleem. De Open Vld van Pepingen en Lennik hebben schrik om hun positie te verzwakken indien ze in een fusieverhaal terechtkomen. Dat dit ten koste gaat van de dienstverlening voor de burger is van geen tel.”

N-VA giet de fusie zelfs al in een voorstel waarbij de nieuwe gemeente zou bestuurd worden door één burgemeester, acht schepenen en 35 gemeenteraadsleden. Ter vergelijking: vandaar zijn er dus zes burgemeesters, 22 schepenen en 104 gemeenteraadsleden.

De partij gaat zelf actief campagne voeren voor de fusie met affiches in het straatbeeld, boodschappen op sociale media en een infobrochure die in 19.000 brievenbussen zal vallen.

In Pepingen vindt burgemeester Eddy Timmermans (Open Vld) de kritiek van N-VA onterecht. Zijn gemeente is niet betrokken bij de nauwe fusiegesprekken die momenteel lopen tussen Herne, Gooik en Galmaarden. “Men gebruikt de problematiek van waterzuivering als voorbeeld maar dat klopt niet”, zegt Timmermans. “We hebben al tien jaar dossiers lopen rond waterzuivering en twee daarvan staan in de startblokken. Dat is dankzij het harde werk op het gemeentehuis en de samenwerking met de rioolnetbeheerder. In een grotere fusiegemeente gaat dat echt niet sneller.”

Timmermans erkent wel dat kleinere gemeenten financieel keuzes moeten maken. “Daarom proberen we ook samen te werken met andere gemeenten. En dat doen we zelfs met Halle en Sint-Pieters-Leeuw. We zijn echt niet gebonden aan een partijkleur maar kijken naar wat de burger nodig heeft. Is een fusie daarom meteen nodig? Ik denk niet dat er haast bij is. Vandaag maken we keuzes en af en toe moet je als bestuur ook durven zeggen: ‘hier is nu geen geld voor.’ Ik lees ook dat men dat bedrag van 500 euro per inwoner naar voor schuift als argument. Maar in de praktijk kan het ook zijn dat al dat geld al meteen opgeslorpt wordt door de praktische uitwerking van de fusie. Wat hebben we daar dan mee gewonnen? Ik denk dat we op lange termijn zeker nog nauwer moeten samenwerken en dat een fusie besproken moet worden. Maar nu moet men dat zeker niet snel door de mensen hun strot jagen.”

Het zit Timmermans ten slotte hoog dat N-VA Open Vld verwijt dat het de partij om de postjes gaat. “Ik zit hier niet gebetonneerd op mijn stoel”, zegt hij. “Alles wat we doen is voor de burger. Het kan mij echt niet schelen dat ik bij een fusie mijn functie zou moeten neerleggen. Als dat het geval zou zijn ben ik echt wel slecht bezig.”

