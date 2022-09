Monique en Gust zijn een diamanten paar.

Monique werd geboren in Beert als vijfde dochter in een gezin met zes kinderen. Gust zag het levenslicht in Buizingen als tweede zoon in een gezin met vijf kinderen. Later verhuisde hij met zijn ouders naar Essenbeek. Het koppel leerde elkaar kennen door een broer van Monique die bevriend was met een vriend van Gust. Op een dansavond in de Harmonie in Halle sloeg de vonk over. Het heen en weer fietsverkeer tussen Essenbeek en Beert werd overbodig door snel in het huwelijksbootje te stappen. Tien jaar later werd het koppel fiere ouders van hun zoon Chris. Al vele jaren is het koppel een vaste waarde in het verenigingsleven in Bellingen en Beert.