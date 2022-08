Marie-Louise en Frans vierden gouden jubileum

“Marie-Louise is een echte Pepingenaar, eigenlijk Bellingenaar”, vertelt bevoegde schepen Greta Cochez (LVB). “Ze is er geboren en getogen en woont nog steeds in de ouderlijke woonst. Frans zag het levenslicht in Gooik en verhuisde op 12-jarige leeftijd naar Sint-Pieters-Leeuw. Het was daar in een danszaal dat Will Tura zijn beroemde hit ‘Ik ben zo eenzaam zonder jou’ inzette en daarmee de vonk liet overslaan tussen de twee. Nadien vestigde het koppel zich al snel in het mooie Bellingen. Marie-Louise werkte als naaister in Brussel en Frans bouwde zijn loopbaan uit als verantwoordelijke in het atelier bij de Brusselse MIVB. Zij kregen een zoon Dirk en ondertussen zijn hun twee kleinkinderen Gilles en Ella uitgegroeid tot hun twee oogappels. In hun vrije tijd zijn Marie-Louise en Frans al vele decennia heel actief in verschillende Pepingse verenigingen. Mosselkermissen, dorpsfeesten, paas- en nieuwjaarsfeesten, koffietafels, ontspanningsnamiddagen: Marie-Louise en Frans helpen altijd graag een handje in de keuken op hun onnavolgbare manier, steeds de kalmte zelve en altijd klaar voor een lach. Ondertussen zorgt Frans ook vaak voor de muzikale omlijsting.”