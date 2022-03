Lokale ‘Mooimakers’ solidair met slachtoffers Oekraïne.

Halle Zandzakjes dienen als barricades en bloembak­ken worden ingepakt: Halle is bijna ‘carnavalp­roof’. “We moeten ook zorgen dat er bij amok niks ‘klaarligt’ om mee te gooien”

Nog een week en dan wordt er drie dagen en nachten gefeest in Halle. In de aanloop naar Carnaval Halle zijn de arbeiders van de stad druk in de weer om ook het straatbeeld ‘carnavalproof’ te maken. Daarbij wordt niets aan het toeval overgelaten.

