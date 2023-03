Kans op lichte regen en bewolking in Pepingen vanochtend

Burgemees­ters willen één netbeheer­der voor Hal­le-Vilvoorde: “Meer wegen op onze eigen toe­komst”

Verschillende burgemeesters uit Halle-Vilvoorde willen 33 gemeenten in de regio bundelen in één intercommunale voor gas en elektriciteit. De nieuwe intercommunale zou Fluvius Halle-Vilvoorde gaan heten en moet al in 2025 het levenslicht zien. “Dit is een noodzakelijk instrument om als regio een eigen beleid kunnen voeren inzake klimaat en duurzame energie”, zegt Hans Bonte (Vooruit), burgemeester van Vilvoorde.