Jeugdregio Pajottenland leidt dit najaar opnieuw fuifcoaches op

In de zes Pajotse gemeenten is het verplicht om een opgeleide fuifcoach te hebben als je een publiek toegankelijk feest organiseert. De fuifcoach is optimaal voorbereid om zo’n evenement veilig te laten verlopen. Zo leer je tijdens de opleiding omgaan met mensen die drugs gebruiken of te veel gedronken hebben en je leert er omgaan met conflicten.

De opleiding tot fuifcoach is volledig gratis en bestaat uit drie verschillende onderdelen. Op 8 oktober tussen 9 en 16 uur leer je in Asse alles over brandbestrijding. Dat deel is niet verplicht, maar wel aangeraden. In Lennik staat op 15 oktober een cursus EHBO op het programma. Dat is van 9.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. Tot slot is er nog een theorieles op 29 oktober van 9.30 tot 13 uur in Gooik. Wie zich wil inschrijven, kan hier alvast terecht.