Is Pepingen Francorchamps van Vlaanderen geworden? N-VA wil actie nadat 163 kilometer per uur werd gemeten in dorpskern

PepingenOppositiepartij N-VA Pepingen vroeg onlangs de resultaten op van de snelheidsdisplays in de gemeente, beter bekend als de smileyborden. Die zijn op z’n minst bedroevend te noemen. De straten van Pepingen zijn de laatste jaren een waar racecircuit geworden. In veel straten is het enorm gevaarlijk om je te voet of met de fiets te verplaatsen omdat de auto’s er veel te hard rijden. N-VA vraagt daarom dringend actie en proactiviteit van het gemeentebestuur.

De cijfers - die ook HLN kon inkijken - liegen er niet om. De recordsnelheid werd gemeten in de Huttestraat in Bogaarden, waar een bestuurder maar liefst 163km/u reed. Dat is 43 km/u sneller dan de maximum toegelaten snelheid op een autosnelweg en bovendien is dat ook 113km/u sneller dan op die plek toegelaten is. “Dat is hallucinant”, laat N-VA weten. “In Pepingen zijn de straten al jarenlang gevaarlijk, maar veel burgers hebben daar op een of andere manier vrede mee genomen. Gezien de gevaarlijke verkeerssituatie durven ouders hun kinderen niet naar school laten fietsen. Moeten er eerst slachtoffers vallen vooraleer de nodige acties ondernomen worden? Op sociale media slaan burgers al langer alarm. Meestal zonder resultaat.”

Quote De gemeente Pepingen heeft nog de wil, nog de mogelijkhe­den om iets structu­reel te ondernemen Gerda Claeys, Gemeenteraadslid N-VA Pepingen

Gebrek aan visie

Het grootste probleem is volgens N-VA het gebrek aan visie. Volgens de oppositiepartij werden telramen uitgedeeld aan geïnteresseerde burgers, maar werden die nooit opgevolgd. “Men is ook veel te laat begonnen met de uitrol van een mobiliteitsplan”, klinkt het verder. “Terwijl onze buurgemeenten hun plannen al aan het uitvoeren zijn, staat in Pepingen alles nog in de kinderschoenen. Het argument dat er te weinig middelen zijn, is nonsens. De gemeente heeft noch de wil, noch de mogelijkheden om iets structureel te ondernemen. Dat er maanden geen vervanging was voor de ontslagnemende mobiliteitsambtenaar maakt het nog erger. De nieuwe ambtenaar krijgt een onmogelijke taak op zijn bord: van een bedorven soep opnieuw een waardige maaltijd maken. In sommige straten worden de bloembakken bovendien om de haverklap verplaatst, waardoor ze hun effect verliezen en de situatie nog gevaarlijker wordt. Het is tijd voor meer drastische maatregelen”

N-VA kijkt hiervoor naar Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek waar ze preventie en indien nodig repressie toepassen. Een andere oplossing ligt in schaalvergroting en gedeelde expertise via een grote mobiliteitscel.

Plan in 2023

Burgemeester Eddy Timmermans (LVB) reageert misnoegd. “Dit klopt helemaal niet. Ten eerste werken we al jaren aan de uitwerking van een mobiliteitsplan. Het klopt wel dat we enige tijd geen mobiliteitsambtenaar hebben gehad en het daarom even heeft stil gelegen. In januari start iemand nieuw, die alles verder onder de loep zal nemen en met veel enthousiasme en expertise start. In het voorjaar van 2023 zullen we met dat plan al naar buiten komen. Ten tweede worden de bloembakken nooit verplaatst. Enkel op één plek werden deze even weggehaald voor werken aan de riolering. Die werden meteen terug geplaatst. Maar tot mijn grote spijt wordt er op bepaalde plekken inderdaad veel te snel gereden, de persoon op de Huttestraat zou z’n rijbewijs levenslang moeten afgeven. We hopen met ons mobiliteitsplan oplossingen te bieden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.