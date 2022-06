Infosessie over voeding en immuniteit op 17 juni

PepingenOp 17 juni kan je in Bellingen naar de infosessie ‘Voeding en immuniteit’. Dat is een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Pepingen en Logo Zenneland. Wie graag iets bijleert over gezonde voeding of zijn immuniteit op natuurlijk wijze wil boosten, is er van harte welkom om te komen luisteren.