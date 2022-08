Het leukste kamp beleef je... op de boerderij

Pepingen 44 kunste­naars stellen tentoon tijdens ‘Kunst in het Dorp’

In en rond het kasteelklooster Ter Loo in Bellingen stellen op 10, 11, 16, 17 en 18 september liefst 44 kunstenaars tentoon die afkomstig zijn uit alle Vlaamse Provincies en Nederland. ‘Kunst in het Dorp’ is intussen al toe aan de 20ste editie.

10 augustus