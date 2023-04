Helder weer in Pepingen vanochtend

HUIZEN­JACHT. Overijse, in het hart van de Druiven­streek: “Tussen 600.000 en 1 miljoen euro, da’s hier de meest courante prijs”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale vastgoedmakelaar. Deze keer bezoeken we Overijse, waar de woningprijzen geregeld de pan uit swingen. En toch. “Een huis nabij het centrum én in het groen vind je in deze wijk al rond de 500.000 euro.”