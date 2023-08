Sportief en ecologisch feesten op Ecosport­fes­ti­val in Pepingen

Het is weer bijna zo ver: de tweede editie van het Ecosportfestival in Pepingen vindt plaats op 30 augustus. Vanaf 19 uur is iedereen welkom op de terreinen naast Dandélion langs de Molenstraat (Bogaarden) voor een avond vol plezier.