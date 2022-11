Gemeentebestuur zet afvalophalers in de bloemetjes tijdens ‘Week van het afvalteam’

Halle Van hommage aan Paul Severs tot initiatie lijndansen: zestigplus­sers leven zich hele week uit in Halle

De Seniorenraad van Halle organiseert samen met het stadsbestuur verschillende activiteiten tijdens de Seniorenweek die loopt van 21 tot en met vrijdag 25 november. Zestigplussers kunnen kiezen uit een waaier aan activiteiten. Zo is er en hommage aan Paul Severs tijdens een dansnamiddag en een optreden van Jan Vanhoof op maandag 21 november om 14 uur in CC ‘t Vondel. Christophe Deborsu en Annick De Wit komen lang met hun voordracht ‘Dag, Bonjour’ op dinsdag 22 november om 14 uur in CC ‘t Vondel. Op woensdag is er vanaf 13.30 uur een petanquetornooi in sportcomplex De Bres. Woensdag 23 november is er een initiatie lijndansen voor beginners en gevorderden vanaf 13.30 uur in De Kazerne aan de Leide. Donderdag 24 november is er een wandelnamiddag vanaf 13.45 uur vanaf het Kruisveld. Op vrijdag is er dan nog de filmvoorstelling ‘La La Land’ om 14 uur in de raadzaal van het stadhuis. Afhankelijk van de activiteit kost deelnemen 2 of 3 euro.

17 november