Gemeente is nu al bezig met Blokspot voor de examens in juni: reservaties zijn geopend

Pajottenland Pajotse gemeenten gaan van start met Eaglebe Smart City Platform: “Via het nieuw evenemen­ten­lo­ket kunnen verenigin­gen makkelij­ker hun vergunning aanvragen”

Goed nieuws voor de inwoners van Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen want met het Eaglebe Smart City Platform wordt een aanvraag indienen veel makkelijker. Denk maar aan een evenement of een inname openbaar domein waarvoor je nu in slechts enkele clicks de aanvraag kan doen. Deze gemeenten werkten voordien elk met een eigen systeem dat niet altijd even vlot verliep, vaak veel tijd in beslag nam en ingewikkeld in elkaar zat.

8 maart