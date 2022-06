Gemeente heeft tweede deelwagen van Cambio mogen verwelkomen.

De auto krijg een tijdelijke standplaats aan de laadpaal in de Kareelstraat te Bellingen. Na het installeren van een nieuwe laadpaal, zal de wagen een vaste standplaats krijgen aan de gemeentelijke loods in de Hoesnaek in Pepingen. Eind 2020 werd de eerste deelwagen in gebruik genomen. De elektrische Renault Zoë was de eerste in de regio en kreeg een vaste standplaats aan de oplaadpaal vlak bij het gemeenteplein.