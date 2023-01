Feestend Beert organiseert Driekoningendrink met fakkeltocht

Halle Voor de shopping­fans: op deze vijftien zondagen in 2023 zijn winkels in Halle open

Wie houdt van winkelen kan al meteen enkele belangrijke data in de agenda inschrijven. De Verenigde Handelaars Halle zullen op vijftien zondagen open zijn, los van de normale openingsuren. Met de solden (8 januari), de lente-opendeurdag (5 maart), de voorjaarscollectie (12 maart), de hyacintenbloei (2023), de braderie (25 juni), de zomersolden (2 juli), de koopzondagen (27 augustus en 3 september), de herfstopendeur (1 oktober), Hallewien (29 oktober), Black Friday (26 november) en de eindejaarsshopping (10, 17, 24 en 31 december) kan je ook op zondag winkelen in Halle. Op de zaterdagen die bovenstaande koopzondagen voorafgaan, kan je gratis parkeren in de stad. Het gebruik van de parkeerkaart of bewonerskaart blijft wel van toepassing in de blauwe zone en op plaatsen waar een maximale parkeerduur wordt opgelegd. Op de shop & go-plaatsen blijft de maximale parkeerduur van 30 minuten van kracht.

