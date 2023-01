Feestend Beert organiseert dit weekend tweede driekoningendrink

In 2020 werd de kerstboomverbranding voort het eerst vervangen door een driekoningendrink. Ook dit jaar gaat deze gepaard met een Fakkeltocht. De start van de tocht is voorzien om 19 uur, verzamelen rond 18.30 uur in Loods Agneessens. De afstand is ongeveer 4 km. Een fluovest is verplicht en voorzie zeker aangepast schoeisel zoals wandelschoenen of laarzen. Na de tocht wordt sfeermuziek voorzien met warme drankjes en hapjes.