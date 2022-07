Elli zorgt voor tweede viergeslacht in de familie

Pepingen Renée Bellemans mocht honderd kaarsjes uitblazen

Feest in woonzorgcentrum Henri Vander Stokken want daar mocht bewoonster Renée Bellemans honderd kaarsjes uitblazen. Een bezige bij overigens, die ook in het woonzorgcentrum geregeld de handen uit de mouwen steekt.

13 juli