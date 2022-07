Dorpsfeesten Bogaarden gaat opnieuw voor boordevolle affiche met activiteiten voor jong en oud

Al 42 jaar staan de Dorpsfeesten van Bogaarden voor drie dagen plezier. Wat startte met een voetbaltoernooi en een fuif, groeide uit tot een weekend gevuld met activiteiten voor jong en oud. “Na een kleinschalige corona-editie vorig jaar op de terreinen van ‘t Schoolhuys, kiezen we opnieuw voor een volledig programma”, vertelt voorzitter Joachim Agneessens. “We trekken terug naar de wei in de Molenstraat aan ruiterclub Dandélion voor drie feestdagen boordevol activiteiten en sfeer op een prachtige locatie. Traditiegetrouw starten we op vrijdag met een gezellige seniorennamiddag. Die wordt gevold door de opening van het zomerterras en mosselrestaurant ‘bij Jan & Robert’ waar iedereen drie dagen lang terecht kan. Nieuw dit jaar op vrijdagavond is ‘Bogaarden Barst powered by Braza’, een openluchtfuif voor de jeugd in samenwerking met Braza Events uit Gooik. DJ’s uit de streek zullen het beste van henzelf geven op een DJ-contest en nadien is er een optreden van de enige echte Ronny Retro.”

Hoofdact

Zaterdag is er vanaf 14 uur de Kindernamiddag met grime en springkastelen met daarna de Sportarun jogging om 15 uur. Vanaf 18 uur zijn er live optredens van Cliff Willy en zijn Podiumboys, Alice Mae & Edje Ska & de Pilchards en in de avond barst het feest helemaal los op ‘Bogaarden Barst Retro’ met 2 Fabiola als knallende hoofdact.

Op de laatste dag van de Dorpfeesten zetten trouwe viervoeters hun beste pootje voor tijdens een hondenshow met verschillende demonstraties. Om 13.30 en 14 uur gaat voor de eerste keer de ‘Farmstacle Run’ door, een spannende race waarbij duo’s zo snel mogelijk een natuurlijk hindernissenparcours van 500m afleggen. Verder zijn er nog optredens door kinderanimatie Priet Praat en dansstudio Ballerino, gevolgd door ‘Bogaarden Barst Live’ waarbij Work In Progress, Lesco, Soulbrothers en Bram & Lennert voor een sfeervolle afsluiter zullen zorgen.

Extra informatie

Toegang tot de Dorpfeesten is gratis maar er is betalende inkom vanaf 21 uur op vrijdag en zaterdag en vanaf 18 uur op zondag. Een ticket kan je makkelijk online bestellen via www.dorpsfeestenbogaarden.be/tickets en kost 9 euro voor de optredens op vrijdag (Bogaarden Barst powered by Braza) en 10 euro voor zaterdag (Bogaarden Barst Retro) & zondag (Bogaarden Bast Live). Voorafgaande reservatie is verplicht voor de seniorenmiddag op vrijdag via 0477/615117. Via de website kan je je verder nog inschrijven voor de Sportarun jogging op zaterdag en de Farmstacle Run op zondag.

De Dorpfeesten gaan één week later door dan gewoonlijk vanwege activiteiten door de Jaarmarkt in Bogaarden in het weekend van 23 en 24 juli op de wei in de Molenstraat. De traditionele wandeling ‘Bumkestochten’ gaat echter wel door op zondag 24 juli met start en aankomst aan ‘t Schoolhuys in Bogaarden. Tijdens deze wandeling kan je deelnemen aan zes bewegwijzerde routes van 6, 9, 12, 16, 20 of 25 kilometer vanuit Bogaarden over landwegen en paden langs Bellingen, Heikruis, Pepingen en Kester.

