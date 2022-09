Dit weekend pianorecital van Marie François in Abdijkerk van Bellingen

Zij brengt werk van de grote klassiekers zoals Chopin en Liszt, maar ook van Nikolaj Kapoestin Oekraïens jazz componist en pianist. De toegang per concert bedraagt 18 euro per persoon en is gratis voor -18-jarigen. Er is geen kassa aanwezig aan de ingang, dus op voorhand reserveren is verplicht. Dat kan door het bedrag over te schijven op rekeningnummer BE 28 9730 5432 8320 met vermelding MARIE. Je stuurt best ook een mailtje naar info@kunstinpepingen.be om de betaling en deelname te bevestigen. Na het concert wordt iedereen uitgenodigd voor een drankje in het kasteelklooster Ter Loo en voor een bezoek aan de multidisciplinaire kunsttentoonstelling.