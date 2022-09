De Cort Distillery opent de deuren tijdens Dag van de Landbouw

De Cort Distillery is een familiale en artisanale stokerij die bestaat sinds 2013. Korte keten, biolandbouw en meerwaardeproducten vormen er samen een boeiend verhaal. De grondstoffen worden geteeld door lokale boeren en gedistilleerd tot gins, jenever, whiskey en vodka. Sinds dit jaar vind je de familie De Cort op een nieuwe plek, aan de oude Boerenbondsite in Pepingen. Die thuis delen ze met Brouwerij van ‘t Pajottenland.

Tijdens de Dag van de Landbouw zijn er rondleidingen in de brouwerij en de stokerij, met een gids van de familie. Uiteraard kan er ook geproefd worden. Op het zomerterras is er een beergarden/cocktailbar met livemuziek. Wie honger heeft, kan dan weer aanschuiven in het farmfoodrestaurant. Iedereen is welkom op zondag 18 september tussen 10 en 20 uur aan Boekhoutstraat 20 in Pepingen.