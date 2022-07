Cannabisplantage ontmanteld in ‘bekend’ pand. Twee verdachten riskeren tot 36 maanden cel

Op 5 februari vielen agenten binnen in een leegstaand pand langs de Steenweg Asse en de Klein Brusselstraat in Heikruis (Pepingen). Het gebouw in kwestie was gekend als voormalige horecazaken Marcello’s en Gemelli. Eerder was de politie ter ore gekomen dat er regelmatig een penetrante cannabisgeur rond het huis hing. Ook was het elekrticiteitsverbruik enorm hoog, en zeker voor een leegstaand pand. Al snel rees het vermoeden dat er een plantage in het huis was opgebouwd. Een terecht vermoeden, want bij de inval werd een professionele cannabisplantage ontmanteld met daarin 500 planten. Ook werden 2 personen aangetroffen. Zij werden aangehouden en verschenen vrijdagochtend voor de Brusselse correctionele rechtbank.