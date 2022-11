Buurtrestaurant in woonzorgcentrum Henri Vander Stokken

Iedereen van alle leeftijdscategorieën is welkom. Op het menu staan kaaskroketten, mosselen, dessert met koffie en water inbegrepen voor 19 euro per persoon. De start is voorzien om 11.30 uur en het einde om 14 uur. Inschrijven moet gebeuren voor 17 november via levenenwonen@wzchvanderstokken.be of via 02/363.07.01. “Wij vinden het belangrijk om in te zetten op verbinding, samenhorigheid en sociaal contact. Ook voor de mensen buiten ons woonzorgcentrum”, klinkt het.