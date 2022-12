Binnenkort veiliger oversteken op Ninoofsesteenweg aan kruispunt met Eikstraat

Vandaag is de Ninoofsesteenweg een brede gewestweg waar het gevaarlijk oversteken is. De bus wordt er hoofdzakelijk genomen door schoolgaande jeugd, dat in Halle en Lennik naar school gaat. Vooral ter hoogte van de bushalte ‘Pepingen Termeeren’ is het niet veilig om van en naar de Eikstraat te wandelen of te fietsen. Daarom worden nieuwe oversteekplaatsen aangelegd om de veiligheid te verhogen. Voetgangers en fietsers zullen er in twee keer de Ninoofsesteenweg over kunnen steken via een middeneilanden. De oversteekplaatsen sluiten in de toekomst ook aan op de nieuwe fietspaden in de Eikstraat, die de gemeente Pepingen zal aanleggen. In beide richtingen worden bovendien ook de bushaltes verplaatst en heraangelegd, zodat iedereen gemakkelijk en vlot kan op- en afstappen.