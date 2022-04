Bekende Boerderij De Groentelaar bestaat 10 jaar en pakt uit met ‘groenteabonnementen’: “Ontdek de geheimen van de onbekende groenten via YouTube”

Gooik/PepingenBioboerderij De Groentelaar uit Pepingen bestaat dit jaar 10 jaar en dat zullen ze in het Pajottenland geweten hebben. Niet alleen willen ze nog meer groenten ronddelen in hun eigen regio, ze zullen ook een heus jubileumprogramma uitbouwen. “Wij maken alle medewerkers en onszelf op voor een jaar vol feesten, infomomenten, artikels en prachtige foto’s voor het grote publiek”, klinkt het.

Bioboerderij De Groentelaar uit Pepingen pakt ook dit jaar opnieuw uit met groenteabonnementen in het Pajottenland waarbij groentepakketten verdeeld worden in de regio. “Het concept is heel simpel”, vertelt boer Julien. “Met zo’n abonnement liggen er elke week van april tot eind november kersverse groenten op jou te wachten in één van onze depots. Naast klassieke groenten zoals sla, wortels en prei zitten er ook altijd flink wat onbekende groenten in het pakket.”

Over die onbekende groenten wordt door de boerinnen en boeren van de Groentelaar informatie gegeven via hun YouTube-kanaal en via de whatsappgroepen die per depot worden opgericht. “We leggen in de filmpjes uit welke groenten er in het pakket zitten”, zegt Sander Van Haver, een van de initiatiefnemers van De Groentelaar. “Via onze website, Facebook en Instagram kan iedereen bovendien meegenieten van sommige adembenemende momenten op het veld. Niet alleen het werk met schoffels en tractoren, ook de momenten dat we met paarden werken of foto’s met pure natuurpracht vinden zo hun weg naar het grote publiek.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Via onze website, Facebook en Instagram kan iedereen meegenieten van adembenemende momenten op het veld. © © Yel Ratajczak - Yelphoto.be

Stevig uitpakken

Boerin Anna is helemaal fan van de manier waarop ze met de boerderij mensen opnieuw met elkaar in verbinding kan brengen: “Door de manier waarop er bij De Groentelaar gewerkt wordt, ontstaat er een kleine gemeenschap. Door dergelijke initiatieven bouwen ze vanop hun veld mee aan een mooiere streek waar mensen elkaar kennen en kunnen helpen”, klinkt het. “Maar dat we in 2022 stevig uitpakken met onze boerderij is niet zo raar”, vult boer Tijs uit Gooik nog aan. “We zijn met de Groentelaar nu officieel 10 jaar bezig. Doorheen het jaar willen we dat vieren samen met zoveel mogelijk inwoners van het Pajottenland.”

Naast het jaarlijkse oogstfeest dat begin oktober door De Groentelaar wordt georganiseerd zullen er nog verschillende kleine en grote evenementen doorgaan. En aangezien de liefde altijd door de maag gaat willen ze dit jaar beginnen met meer abonnées dan ooit tevoren. Inschrijven kan vanaf nu via www.degroentelaar.be en meer informatie over de pakketten kan je verkrijgen via info@degroentelaar.be. Ze hebben afhaalpunten in Wambeek, Borchtlombeek/Kattem, Gooik, Sint-Pieters-Leeuw, Halle/Buizingen en Pepingen.