Basisschool Harten Troef rouwt om meester Geert (51): “Een geboren verteller die kinderen op eerste plaats zette”

Pepingen Groen licht voor restaura­tie On­ze-Lie­ve-Vrouw parochie­kerk in Bellingen

7 juli De Onze-Lieve-Vrouw parochiekerk in Bellingen (Pepingen) is een eenvoudige classicistische kerk van baksteen en arduin gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw. Ze staat op een opgehoogd en ommuurd kerkhof en werd al in 1943 beschermd als monument. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zet nu het licht op groen voor de restauratie ervan.