Autoloze zondag in Brussel: fiets mee van Pepingen naar de hoofdstad

PepingenOp zondag 18 september worden alle auto’s uit Brussel geweerd, want dan is het autoloze zondag. Daar maken ze in Pepingen handig gebruik van. De gemeente organiseert er een fietstocht naar de hoofdstad, vol nuttige tips over veilig fietsen in en rond Brussel.