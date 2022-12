1,6 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Pepingen raakten jullie het meest in 2022: van een bouwgrond met twee eigenaars tot nieuwigheden op Dorpsfeesten in Bogaarden

PepingenBijna 1,6 miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Pepingen het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van de bouwgrond van Claude en Jacqueline waar plots een nieuwbouwwoning op wordt gebouwd tot verschillende nieuwigheden op het programma van de dorpsfeesten in Bogaarden. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie dit jaar het meest beroerde was dat van Claude Debaes (76) en Jacqueline Mangelinckx (76). Zij waren ten einde raad: hoewel ze zelf nooit een stuk van hun grond te koop hebben gezet, bouwt een jong gezin momenteel wel een nieuwbouwwoning op hun perceel. Zij kochten het aan van een landbouwer. “De gemeente heeft ons per brief laten weten dat dit écht onze grond is, maar ook de landbouwer heeft een eigendomsbewijs in handen”, aldus Jacqueline. “De grond die wij destijds dus hebben gekocht heeft twee eigenaars, zonder dat iemand toen weet had van de andere, dat kan toch niet.”

Jammer genoeg was er in 2022 ook weer heel wat nieuws over criminele feiten, zo ook in Pepingen. In februari vielen agenten binnen in een leegstaand pand langs de Steenweg Asse en de Klein Brusselstraat in Heikruis (Pepingen). Bij de inval werd een professionele cannabisplantage ontmanteld met daarin 500 planten. In het pand werden ook een 34-jarige Kosovaar en 57-jarige Serviër aangetroffen. Zij moesten zich verantwoorden voor de rechtbank.

Volledig scherm Het gebouw langs de Steenweg Asse en de Klein Brusselstraat in Heikruis. © Amber Gys

Gelukkig was er ook heel wat positief nieuws te melden uit Pepingen. Begin juli vonden zowel Manu De Cort (49) van De Cort Distillery als Koen Christiaens (48) van brouwerij Sako hun vaste stek in de Boekhoutstraat. De voormalige Aveve-winkel van de boerenbond werd omgevormd tot een site waar nu een unieke samenwerking plaatsvindt. Sterker nog, in de toekomst hopen de heren samen hun eigen mouterij te kunnen starten. “Als duo zijn we al vrij uniek in de regio, maar als de mouterij er bij komt echt helemaal”, vertelden ze.

Volledig scherm Koen Christiaens (links) van brouwerij Sako en Manu De Cort (rechts) van De Cort Distillery. © Amber Gys

Ook Boerderij De Groentelaar kwam dit jaar met leuk nieuws. Zij vierden hun tiende jubileum en dat hebben ze in het Pajottenland geweten. Niet alleen wilden ze nog meer groenten ronddelen in hun eigen regio, ze bouwden ook een heus jubileumprogramma uit. “Wij maken alle medewerkers en onszelf op voor een jaar vol feesten, infomomenten, artikels en prachtige foto’s voor het grote publiek”, klonk het.

Nog meer culinair nieuws. Sinds 2015 is restaurant Jejo in Heikruis een vaste waarde in onze gemeente. Eind vorig jaar werd het restaurant volledig hernieuwd: een nieuw interieur, een uitbreiding van de zaal, een diner met x-aantal gangen, desgewenst met aangepaste wijnen. Het was hoog tijd voor ons om de veranderingen bij Jejo in Heikruis met onze eigen ogen te ontdekken. Onze journaliste ging langs en probeerde het uit. En óf ze onder de indruk was.

Volledig scherm JeJo Wines in Heikruis (Pepingen). © Amber Gys

Feest in Bogaarden

We sluiten dit overzicht feestelijk af met het verhaal van de Dorpsfeesten in Boogaarden. Zoals elk jaar was het in de zomer weer tijd voor een nieuwe editie, maar dit jaar waren er een aantal nieuwigheden. Zo startten de feesten een week later dan de voorbije jaren, een Farmstacle Run verving het legendarische Spel zonder Grenzen en Pajotse jongeren kaapten de fuif op vrijdag. Wij gingen in gesprek met voorzitter Joachim Agneessens over de nieuwigheden op het pogramma.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

