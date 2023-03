Van Peteghem: “Nu geen stappen zetten om pensioenen te hervormen zou schuldig verzuim zijn”

Vakbonden roepen op tot nieuwe protesten in Frankrijk, vooral donderdag belooft pittig te worden

In Frankrijk zullen er dit weekend “lokale bijeenkomsten” zijn om het protest tegen de omstreden pensioenhervorming voort te zetten. De vakbonden riepen op tot nieuwe protesten nadat de Franse ministerraad het licht op groen gezet had voor de activering van grondwetsartikel 49.3. President Emmanuel Macron en zijn regering kunnen via dat artikel een parlementaire stemming over de pensioenhervorming omzeilen.