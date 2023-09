RSZ-korting van 500 euro, uitkering met deeltijds loon combineren en bedrijven afstraffen: dit is het plan van CD&V om mensen langer aan het werk te houden

Energie, openbaar vervoer en uitstapjes: dit zijn de interes­sant­ste sociale tarieven en kortingen voor gepensio­neer­den

De meeste mensen in ons land moeten het met een laag pensioen stellen. Om je te helpen om bepaalde kosten te dekken en om in je vrije tijd actief te blijven, bestaan er voor heel wat zaken sociale tarieven of ouderenkortingen, gaande van goedkopere energie tot voordelige tickets voor de dierentuin. Meestal moet je die zelf aanvragen, dus het is belangrijk om te weten waar je precies recht op hebt.