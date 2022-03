Hoe groot is de kans dat je 80 jaar wordt? En welke impact heeft jouw karakter op jouw pensioen? Neem deel aan UGent-onderzoek

We worden steeds ouder. Schattingen van het Federaal Planbureau leren ons dat wie vandaag geboren is ongeveer 70 procent kans maakt om ooit negentig kaarsjes te mogen uitblazen. Voor boorlingen in 2050 springt die kans naar 80 procent, en wellicht zal dat percentage nog blijven stijgen. Ter vergelijking: een dertigjarige man maakt vandaag gemiddeld slechts 50 procent kans om die gezegende leeftijd te bereiken.