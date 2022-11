Carl is zelfstandig schrijnwerker: “Laat je voor je pensioen bijstaan door iemand die er meer van weet dan jij”

Pensioen, een ver-van-mijn-bedshow? Voor veel zelfstandigen, jong en oud, is het een ware beproeving om een weg te vinden in ons complex pensioensysteem. Olivia Timmermans, een zelfstandige interieurarchitecte, en Carl Helsmoortel, eigenaar van een eigen schrijnwerkerij, laten in hun pensioenkaarten kijken.

Wanneer en waarom werd je zelfstandige?

Olivia: “Na mijn studies, begon ik bij een bureau als interieurarchitecte in dienst. Maar dat was niets voor mij. (lacht) Ik ben intussen al tien jaar zelfstandige en dat past perfect bij wie ik ben. Ik werk vaak op zelfstandige basis voor het architectenbureau Julie2 in Wilrijk. Daar zit ik op mijn plek.”

Carl: “Ik werkte eerst tien jaar in de IT-sector, waarvan vijf jaar als zelfstandige. Maar ik voelde dat ik een andere richting uit wilde. Meer met mijn handen wilde werken. Ik heb dan met een mooie spaarpot vanuit mijn vorige bedrijf, mijn eigen schrijnwerkerij carl opgericht. Ik wist zelfs niet eens dat houtbewerking mijn droom was, tot ik het opeens deed. Op mijn 36ste dacht ik: nu moet ik het doen. En toen sprong ik.”

Wat gaf de doorslag om aan je pensioen te denken?

Olivia: “Eerlijk? Mijn boekhoudster. Toen ik drie jaar als zelfstandige aan het werk was, attendeerde zij me op de fiscale voordelen om voor mijn pensioen te sparen. Ik was op dat moment 26 jaar. Pensioeninfo is niet iets wat je op school meekrijgt, je moet alles zelf uitvissen. Dat is een hele uitdaging. Mijn oudere collega’s lieten regelmatig het woord ‘pensioen’ vallen, maar dat zei me eigenlijk niet zo heel veel. Na dat gesprek met de boekhoudster heb ik wat opzoekingswerk gedaan, en zo kwam ik bij mijn eigen bank en twee andere spelers uit voor advies. Ik bouw sindsdien een vrij aanvullend pensioen op voor zelfstandigen (VAPZ) en doe aan pensioen- en langetermijnsparen.”

Carl: “Ik doe al sinds mijn 25ste aan pensioensparen. Door mijn omgeving was dat redelijk vanzelfsprekend. Maar dat nam een hele hap uit mijn budget. Voorlopig staat dat in mijn huidige job dus even on hold om me te focussen op het verder uitbouwen van mijn merk en bedrijf. Ik denk er wel aan om mijn makelaar opnieuw te contacteren om er werk van te maken. Je pensioen nu al aanvullen is fiscaal interessant, daarvan ben ik me bewust. Zelf heb ik geen tijd om me erin te verdiepen, daarom is zo’n tussenpersoon goud waard.”

Brengt het rust om actief met je pensioen bezig te zijn?

Carl: “Voor mij niet volledig. Er is ons altijd aangeleerd dat we zo vroeg mogelijk met ons pensioen bezig moeten zijn. Zéker als zelfstandige. Maar ik denk dat je niet alleen daarop moet wedden. Je bedrijf moet in eerste instantie gezond zijn. De kosten rond de opbouw van mijn pensioen komen voor mij daarom op de tweede plek. Ik focus me op dit moment vooral op het eerste. Binnenkort leg ik de pensioenpuzzel wel opnieuw in combinatie met mijn pensioensparen.”

Olivia: “Voor mij is het antwoord dubbel: ja en neen. Ik leef echt in het nu en ben met die zaken bitter weinig bezig. Maar ik ben wel blij dat iemand me toen even bij de hand heeft genomen. Nu voel ik toch ergens een vorm van zekerheid voor later. Een gouden tip: laat je omringen door mensen die er meer van weten dan jijzelf. Daar kan je alleen maar van leren.”

Dit zegt de expert

Olivia en Carl maken iets bespreekbaar waar veel zelfstandigen tegen aan lopen. Ja, ze zijn zich er wel van bewust dat het nodig is om aan je pensioen te bouwen als zelfstandige. Maar nee, nog niet te hard of nog niet te veel. Nochtans is het voor elke ondernemer slim om altijd de vinger aan de pols te houden. Met een aanvullend pensioen in de tweede pijler van het Belgische pensioensysteem of met pensioensparen en zelfs sparen zonder fiscaal voordeel. Je gaat best op zoek naar de mogelijkheden die bij jouw manier van leven en werk passen.

