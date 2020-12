Zware brand in Pelt, ramen en deuren moeten gesloten blijven

Turnhout Trouwring, Bongo-bon en smartphone: gedetineer­de wordt stapelver­liefd op parketmagi­stra­te en belaagt haar met cadeaus

23 december Een gedetineerde uit de gevangenis in Hasselt is stapelverliefd geworden op een magistrate van het parket in Turnhout. De Gentenaar stuurde haar een trouwring, gaf ook een Bongo-bon cadeau en bezorgde de parketmagistrate een gsm vol met foto’s van haar. Hij riskeert nu een straf voor belaging.