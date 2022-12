“Ze droegen een fluojasje en de oversteekplaats was verlicht”: veel vraagtekens na dodelijk ongeval met kind (10) in Pelt

handbal BENE Korneel Douven (Sporting Pelt): “Indien we onze kansen afmaken verliezen we nooit in close game bij Hurry-Up”

Buiten de knappe bekerzege in Visé zit het de laatste weken niet mee voor T1 Korneel Douven en zijn Sporting Pelt. In de BENE-League leed Pelt in Zwartemeer tegen Hurry-Up zijn vijfde nederlaag op rij. Het werd een close game met als absolute blikvanger thuisdoelman Boris Tot. Pelt moest nipt (32-30) het onderspit delven en staat ondertussen op een zesde plaats.

18 december