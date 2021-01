Woonzorgcentrum Pelt moet wellicht kruis maken over vaccinatie volgende week na kleine corona-uitbraak

8 januari 2021 zou een hoogdag worden voor Immaculata. Als één van de eerste drie in Limburg komt het woonzorgcentrum aan de beurt voor een vaccinatie tegen Covid-19. Maar nu steekt het virus er eigenhandig een stokje voor. “We kampen met een kleine uitbraak”, bevestigt Ivo Claes, campusdirecteur van Immaculata. “Nadat we iemand positief hadden bevonden, hebben we gisteren en vandaag alle bewoners en medewerkers laten testen. Tot nu toe blijkt een drietal bewoners besmet met het virus. Het is afwachten of er nog volgen. We hebben het Agentschap Zorg en Gezondheid alvast ingelicht. De kans is heel groot dat de vaccinatie wordt uitgesteld naar een later moment. De bewoners zijn uiteraard teleurgesteld, maar het belangrijkste is nu dat we ervoor zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. Iedereen verblijft momenteel in kamerisolatie.” Ook bezoek is voorlopig niet toegestaan.