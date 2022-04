WICO Campus Overpelt schenkt 600 euro aan Bollé Bollé vzw

Oudsbergen RESTOTIP: Na vijf jaar Hertog Jan opent Sander Spreeuwers (26) restaurant Modest: “Een verwijzing naar de burgemees­ter uit Samson & Gert”

Limburgs die houden van lekker eten, zijn in Oudsbergen aan het juiste adres. Er is natuurlijk sterrenzaak De Slagmolen en op 1 februari opende Sander Spreeuwers aan de Weg naar Opoeteren zijn Restaurant Modest. Sander is amper 26 jaar oud, maar heeft al tonnen ervaring. “Ik heb vijf jaar gewerkt voor driesterrenrestaurant Hertog Jan en daar heb ik heel wat ervaring opgedaan”, legt hij uit. Kom meer te weten over de restotips in Limburg via deze link.

1 april