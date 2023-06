WEER. Vanochtend kans op helder weer in Pelt

Genk wordt dit jaar de stand­plaats voor Radio2 Top2000

Ieder jaar tussen kerst en nieuw zendt Radio2 hun Top2000 live uit in een andere Vlaamse gemeente. Waar het vorig jaar de beurt was het West-Vlaamse Roeselare, stellen de Radio2-presentatoren deze eindejaarsperiode hun tenten op in Genk. De Grote Markt zal dan drie weken lang de thuisbasis worden van de radio-omroep.