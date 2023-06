WEER. Overwegend bewolkt weer in Pelt vanochtend

Brand verwoest paarden­stal in Bree: “We laten de vrijgeko­men asbestdeel­tjes zo snel mogelijk opruimen”

In een paardenstal in Bree is vrijdagnacht brand ontstaan. Alle dieren konden gered worden. “Maar de schade loopt zeker in de duizenden euro’s”, zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). Bij de brand kwamen ook asbestdeeltjes vrij.