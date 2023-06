WEER. Heldere ochtend in Pelt

Vier op vijf heeft verhoogde PFOS-waar­den in buurtscree­ning PVDA Genk: “Resultaten liggen in lijn met heel Vlaanderen”

Begin juni riep PVDA Genk de buurtbewoners van brandweerschool PLOT op om een onderzoek te laten doen naar verhoogde PFOS-waarden in hun bloed. Vier op vijf deelnemers van die buurtscreening heeft een verhoogde PFOS-waarde in het bloed, laat de partij weten. “De resultaten zijn zoals we die overal in Vlaanderen verwachten. De maatregelen zullen dan ook niet bijgesteld moeten worden”, klinkt het bij Agentschap Zorg.