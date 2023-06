WEER. Helder weer in Pelt vanochtend

Dertiger met blok van 100 gram cocaïne in onderbroek krijgt stevige straf: “Zijn uitleg is zeer ongeloof­waar­dig”

Een 34-jarige Nederlander die tijdens een verkeerscontrole betrapt werd met een blok van 100 gram cocaïne in zijn onderbroek, gaf daarvoor een vreemde uitleg aan de agenten. “Ik was zelf geschrokken toen ik net mijn papieren wilde nemen uit het handschoenkastje en heb het snel weggemoffeld.” De strafrechter gelooft er niets van en legt de dertiger een stevige straf op. Via gps-onderzoek werd er na een huiszoeking in Maaseik zelfs nog veel meer gevonden.