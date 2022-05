Vriendenkring van brandweer Pelt en Lommel wijden kapel aan hun heilige Barbara

Pelt Zomer in Limburg: Peltse terrasjes lopen nu al vol

Het is vandaag stralend lenteweer en dat merk je ook op straat. In het centrum van Neerpelt lopen de terrasjes nu al helemaal vol. Veel mensen combineren hun bezoek aan de markt of hun wekelijkse inkopen immers graag met een koffietje of een biertje op één van de vele terrassen die de Kerkstraat rijk is. De komende dagen blijft men goed weer voorspellen, dus de horecazaken kunnen hier gouden zaken doen!

14 mei