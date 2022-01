Videobeelden van dubbele vechtpartij in Neerpelt opgedoken: “Spanningen in buurt van Kerkstraat zijn toegenomen”

Genk Genk rolt groots verkeers­plan uit: “We gaan alle stadsdelen aanpakken”

Stad Genk heeft voor alle stadsdelen een voorstel van verkeersplan uitgewerkt om de verkeersveiligheid in iedere wijk te verbeteren. Het verkeersplan voor Genk-Midden is klaar. “In totaal doen we alleen in stadsdeel Genk-Midden maar liefst 54 aanpassingen”, zegt Alessandro Cucchiara (Vooruit), schepen van Wonen.

