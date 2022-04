VIDEO: Oekraïense zangeressen ingeschakeld voor uniek beiaardconcert

voetbal eerste provinciale Daniel Scavone en Eksel spelen scheids­rech­ter­rol in titeldebat: “We gaan het zowel Schoonbeek als Achel bijzonder moeilijk maken”

Daniel Scavone is aan zijn laatste weken als trainer bij Eksel bezig. Daarna wil de Lommelaar zijn fietsende dochter Dina volgen, die actief is bij de elite-dames wielrennen. Maar eerst wacht Daniel nog een druk competitieslot in eerste provinciale. Met Schoonbeek-Beverst en Achel treft Eksel nog de nummers één en twee in de rangschikking. “Die scheidsrechterrol in de titelstrijd zorgt voor een mooie afsluiting. We gaan het beide titelkandidaten zo moeilijk mogelijk maken”, weet de Ekselse trainer.

22 april