Vechtpartij met meisjes op school in Pelt gefilmd: “Filmpje veroorzaakt net meer polemiek. Het blijft de leerlingen achtervolgen”

Peer Peer krijgt eigen mountainbi­ke­net­werk en vult zo blinde vlek in Noord-Lim­burg in

Vanaf nu kan je fietsen langs het mountainbikenetwerk in Peer. De nieuwe mountainbikeroute start aan Sportcentrum de Deuster en bestaat uit een lus van 25 kilometer en een van 27 kilometer. Het netwerk maakt verbinding met de bestaande routes in Hechtel-Eksel, Pelt en Bocholt. Met de realisatie van deze nieuwe route is de blinde vlek binnen het mountainbikenetwerk Nood-Limburg nu helemaal ingevuld.

13 december