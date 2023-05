Van supermarkt naar uitvaartcentrum met lokale toetsen: Uitvaartzorg Severens verhuist naar gloednieuw gebouw

Vandaag krijgt het publiek voor het eerst een blik op het gloednieuwe uitvaartcentrum van Severens in Pelt. De voormalige supermarkt aan de Leopoldlaan werd omgebouwd tot een moderne en warme plaats waar familieleden en vrienden waardig afscheid kunnen nemen van hun geliefde. Van de grote aula of een serene binnentuin tot de vele kunstwerkjes, gemaakt door de bewoners van Sint Oda, tijdens de opendeurdag delen ze al een tipje van de sluier: “Die lokale band is bijzonder belangrijk!”