Ursulinenklooster door leerlingen WICO Campus Overpelt in gebruik genomen

Pelt Peltenaar Michiel Thomas stelt docudrama voor op Filmfesti­val Oostende

‘Gemmel en Tim’ is een docudrama. De film vertelt het verhaal van twee mannen die elkaar nooit ontmoetten, maar onder gelijkaardige omstandigheden bezweken aan een overdosis in het huis van een rijke politicus. De feiten vonden recent plaats in West-Hollywood. Ze grepen Michiel Thomas, die in L.A. woont, zo aan dat hij er een film aan wijdde.

7 maart