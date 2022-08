Universiteit Hasselt brengt verkeersveiligheid van kruispunt van Ringlaan met Astridlaan in kaart

genk Kleuter (4) valt van roltrap in Shopping 1 in Genk, verwondin­gen vallen mee

In het shoppingcenter Shopping 1 in Genk is vrijdagnamiddag een kleuter van 4 jaar gewond geraakt nadat hij van de leuning van de roltrap was gevallen. Center manager Heidi Lenaerts bevestigt de feiten en komt ook met geruststellend nieuws: “De jongen is lichtgewond”.

6 augustus