Uittredend burgemeester van Pelt Frank Smeets geeft opvolger goede raad: “Wees niet de ‘meester’ van de mensen, wel de dienaar”

Pelt 500.000ste fietser passeert aan oude spoorweg­bed­ding

Op woensdag 23 november werd aan de fietsteller bij Skiffel langs het fietspad op de oude spoorwegbedding – nu fietssnelweg F74 – de 500.000ste passage van een fietser genoteerd. De teller werd een jaar geleden in gebruik genomen. Er passeren dus gemiddeld bijna 1.400 fietsers per dag. Dit Peltse gedeelte van de F74 is daarmee het op één na drukste punt op de Limburgse fietssnelwegen. Enkel op de fietsbrug in Hasselt is het nog drukker.

24 november