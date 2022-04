Twee zilveren medailles voor Moesjke-bier van Peltse amateurbrouwer Chris Claes

Hasselt Hasselt verwelkomt Belgische topschil­der­wer­ken in ‘Het Kunstuur’: “Unieke expo die dichter in de buurt komt van cinema dan museum”

Goed nieuws voor de Hasseltse kunstliefhebbers, want vanaf vandaag opent in het historisch stadhuis van Hasselt het expo-concept ‘Het Kunstuur’ officieel de deuren. Bezoekers zijn er vanaf komende zondag welkom om Belgische topschilderijen uit de periode 1850-1950 te bewonderen die nog nooit eerder in Limburg getoond werden, en dat in een uniek kader. Denk aan speling met licht, bekende Vlamingen die als geprojecteerde, levensechte figuren het verhaal achter elk schilderij vertellen én betoverende muziek van Dirk Brossé.

1 april