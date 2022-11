"Toch wel een kinderdroom die uitkomt", Dennis Fransen (27) is jongste burgemeester van het land

Dat de jongere generatie minder interesse heeft in politiek? Dan toch niet in Pelt waar op 1 januari de 27-jarige Dennis Fransen de burgemeesterssjerp zal krijgen. Al 10-jarige zetelde hij via de school in de kindergemeenteraad van Neerpelt, maar kon geen kinderburgemeester worden omdat hij in Overpelt woonde. “Aan de zijlijn staan is niets voor mij", zegt Dennis Fransen.