SyntraPXL opent kinderopvang op campus: “We willen de leerdrempel voor alleenstaande ouders weghalen”

PeltVoor veel alleenstaande ouders is er de onvermijdelijke keuze: een dagopleiding volgen of voor de kinderen zorgen. Om hen te ondersteunen, opent het Limburgse SyntraPXL vandaag het inclusieve kinderdagverblijf ‘t Vliegertje op haar campus in Pelt – niet toevallig de Dag van de Alleenstaande Ouder. Het initiatief blijkt een schot in de roos, want op de eerste dag is de opvang meteen volgeboekt.

De opening van het kinderdagverblijf is een pioniersproject in Vlaanderen, ondersteund door het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting. De noodzaak is hoog, want het aanbod aan betaalbare en flexibele kinderopvang in de regio Noord-Limburg is al jaren zeer beperkt. Zeker voor alleenstaande ouders is het tekort aan opvang een enorme drempel om door te stromen naar een opleidingstraject en een duurzame job. Kinderopvang ’t Vliegertje, een initiatief van SyntraPXL, Welzijnsregio Noord-Limburg en Gezinsbond, neemt deze drempel weg. Op die manier wil het een krachtige hefboom zijn voor eenoudergezinnen om uit de armoede geraken.

Patrick De Locht - Campus Manager

Maatschappelijke rol

“Als opleidingsinstelling willen we een maatschappelijke rol opnemen in Noord-Limburg”, vertelt campusmanager Patrick De Locht. “Met dit project willen we al op de korte termijn kansen creëren. Toch zien we het ook breder. We hopen dat ons project een model kan worden voor heel Vlaanderen, om zo ook de leerdrempel op grotere schaal weg te werken. De volgende stap is nu om gericht onderzoek uit te voeren tijdens het project, dat ook inzet op materiële ondersteuning en het versterken van het netwerk van de ouders.”

Iedereen welkom

Kinderdagverblijf ‘t Vliegertje focust specifiek op kansengroepen. Toch is iedereen er welkom, ook één- en tweeoudergezinnen die geen opleiding volgen bij SyntraPXL. Zelfs off-campus willen SyntraPXL, Welzijnsregio Noord-Limburg en Gezinsbond alleenstaande ouders ondersteunen om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Wie gaat solliciteren kan bijvoorbeeld gebruik maken van de kinderoppasdienst aan huis.

Ook Noël Slangen, de voorzitter van het Kinderarmoedefonds, gelooft rotsvast in de slaagkansen van dit proefproject. “We weten dat armoede de oorzaak is van ongelijkheid in gezondheid en de toekomstkansen van kinderen belemmert. En dat terwijl de periode van 0 tot en met 3 jaar bepalend is voor de emotionele ontwikkeling van een kind. Het is dankzij initiatieven zoals deze dat kinderen met gelijke kansen hun leven kunnen starten. Hopelijk zien we weldra nog meer van deze initiatieven.”

Patrick De Locht - Campus Manager

Patrick De Locht - Campus Manager

